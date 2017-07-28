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28. 07. 2017

Премьера Пакистана отстранили от власти

Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра страны Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи.

Дело против членов семьи Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так оффшорным компаниям, фигурирующим в так называемых "Панамских документах".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией.

Отметим, Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года.

Ранее сообщалось, что основателей Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака задержали правоохранители Панамы.

Источник: korrespondent.net
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