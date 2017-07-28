Молдова не пустила группу артистов из России

Пограничная полиция Молдовы запретила въезд на территорию страны российскому депутату Госдумы от ЛДПР Павлу Шперову и группе российских артистов, направлявшихся в Приднестровье.

Как сообщает Noi.md, что россиянам отказали во въезде из-за того, что они не указали цель визита и не "отвечали условиям" въезда в страну.

В состав группы входили российские артисты Дмитрий Дунаев, Лидия Музалева, Ирина Маслова, Владимир Гасоян.

Как сообщает РИА Новости, группа артистов направлялась в Приднестровье, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию ввода миротворческих сил в Приднестровье.

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отказало делегации РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным в пролете через воздушное пространство страны и в посадке в аэропортах Кишинева и Тирасполя российских самолетов.

Источник: korrespondent.net