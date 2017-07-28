Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2017, пятница, 13:35
+26°C
Завтра +22°C
+26°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,28
28. 07. 2017

В Крыму полчища медуз превратили море в кисель

Западное побережье Крыма атаковали стаи медуз, покрыв всю поверхность акватории мыса Тарханкут так, что море стало похоже на кисель, передает Kherson.life.

Портал отмечает, что акватория мыса Тарханкут считается самой чистой в Черном море. А приближение к берегу медуз естественное явление для данного времени года.

Даже самые смелые отдыхающие не рискуют войти вводу, а делают фотографии и выкладывают их в соцсети.

В начале прошлого месяца NASA опубликовало фотографии, на которых можно увидеть Черное море необычного цвета.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.