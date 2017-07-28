В Крыму полчища медуз превратили море в кисель

Западное побережье Крыма атаковали стаи медуз, покрыв всю поверхность акватории мыса Тарханкут так, что море стало похоже на кисель, передает Kherson.life.

Портал отмечает, что акватория мыса Тарханкут считается самой чистой в Черном море. А приближение к берегу медуз естественное явление для данного времени года.

Даже самые смелые отдыхающие не рискуют войти вводу, а делают фотографии и выкладывают их в соцсети.

В начале прошлого месяца NASA опубликовало фотографии, на которых можно увидеть Черное море необычного цвета.

Источник: korrespondent.net