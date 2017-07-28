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28. 07. 2017

В Белой Церкви сработало взрывное устройство: ранена семейная пара

В городе Белая Церковь Киевской области в ночь на 28 июля произошел взрыв, в результате которого получили тяжелые ранения супруги-предприниматели. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По информации полиции, около полуночи муж с женой решили выгулять собаку. Выйдя за ворота, они увидели кирпич. Когда мужчина поднял его, чтобы убрать, произошел взрыв - сработало самодельное взрывное устройство.

Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в больницу, где ей диагностировали открытый перелом левой ноги, травматический шок. 41-летний мужчина получил ранения головы, ноги и контузию глаза.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства преступления, проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к закладке взрывчатки.

Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 28 июля, произошла стрельба на Лукьяновке – тяжелые ранения получил мужчина. 

Источник: korrespondent.net
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