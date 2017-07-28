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28. 07. 2017

Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу

Министерство иностранных дел России ввело ответные меры на подготовку в США нового пакета санкций против России, сообщения на сайте ведомства.

Так, российский МИД запретил посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве, а также потребовал приравнять количество американских дипломатов в России к количеству российских дипломатов в США - до 455 человек.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - предупредили российские дипломаты.

Напомним, администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке.

В Кремле неоднократно говорили, что их терпение во вопросу посольских дач "на исходе".

Напомним, сенаторы и конгрессмены одобрили законопроект, ужесточающий санкции против России. Белый дом и президент США Дональд Трамп также говорили о его поддержке.

Президент России Владимир Путин назвал законопроект по санкциям "особым цинизмом и хамством".

Источник: korrespondent.net
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