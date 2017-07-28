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28. 07. 2017

Медведчук прокомментировал антироссийские санкции США

Антироссийские санкции США – это не беспрецедентная поддержка Киева, а попытка удовлетворить геополитические амбиции Америки. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Законопроект о введении антироссийских санкций, которые затрагивают интересы европейских компаний, вызвал негативную реакцию ЕС и стал яблоком раздора между Брюсселем и Вашингтоном. Европейские энергокомпании еще накануне принятия Палатой представителей США решения о введении санкций назвали их "неприемлемыми". Однако в Вашингтоне (уже традиционно) не прислушались к мнению ЕС", – подчеркнул он.

Медведчук также отметил, что не стала аргументом для Вашингтона и реакция Еврокомиссии, заявившей о готовности должным образом отреагировать на действия США.

"Поддержка 419 голосами законопроекта "Противодействие противникам Америки через санкции", а также заявление представителя сенатского комитета по международным отношениям Боба Коркера о том, что в Сенате "пришли к соглашению, которое позволит… положить законопроект на стол президенту", – яркое свидетельство того, что США намерены стремиться к мировой гегемонии", – уверен Медведчук.

Напомним, сенаторы и конгрессмены одобрили законопроект, ужесточающий санкции против России. Белый дом и президент США Дональд Трамп также говорили о его поддержке.

Источник: korrespondent.net
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