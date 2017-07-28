Кремль о преждевременых санкциях: Путин одобрил

Президент России Владимир Путин одобрил решение российского министерства иностранных дел о лишении посольства США дачи в Серебряном Бору. Об этом сообщил пресс-секретарь российскогоп резидента Дмитрий Песков, передает РБК.
МИД России 28 июля в ответ на подготвку нового пакета санкций против РФ запретил посольству США пользоваться особняком в Серебряном Бору и рекомендовал Вашингтону сократить количестве американских дипломатов в России.
"Такие меры невозможны без санкционирования президента", - отметил Песков.
Он пояснил, что действия российского министерства связаны с завершением процедуры принятия конгрессом США нового закона о расширении введенных в отношении России санкций.
После одобрения законопроекта сенатом Москва решила не дожидаться подписания документа президентом США Дональдом Трампом.
"В данном случае большее значение имеет та форма, которая вышла после сената. Технологически эта форма представляется практически окончательной", - подчеркнул Песков, напомнив, что, согласно заявлению МИД РФ, Москва оставляет за собой право на введение новых мер, затрагивающих интересы США.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.
Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке. Белый дом также выдворил из страны 35 российских дипломатов.
27 июля сенаторы и конгрессмены окончательно одобрили законопроект, ужесточающий санкции против России. Белый дом и президент США Дональд Трамп также говорили о его поддержке.
Путин назвал законопроект по санкциям "особым цинизмом и хамством".
Источник: korrespondent.net
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