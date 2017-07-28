Кремль о преждевременых санкциях: Путин одобрил

Президент России Владимир Путин одобрил решение российского министерства иностранных дел о лишении посольства США дачи в Серебряном Бору. Об этом сообщил пресс-секретарь российскогоп резидента Дмитрий Песков, передает РБК.

МИД России 28 июля в ответ на подготвку нового пакета санкций против РФ запретил посольству США пользоваться особняком в Серебряном Бору и рекомендовал Вашингтону сократить количестве американских дипломатов в России.

"Такие меры невозможны без санкционирования президента", - отметил Песков.

Он пояснил, что действия российского министерства связаны с завершением процедуры принятия конгрессом США нового закона о расширении введенных в отношении России санкций.

После одобрения законопроекта сенатом Москва решила не дожидаться подписания документа президентом США Дональдом Трампом.​

"В данном случае большее значение имеет та форма, которая вышла после сената. Технологически эта форма представляется практически окончательной", - подчеркнул Песков, напомнив, что, согласно заявлению МИД РФ, Москва оставляет за собой право на введение новых мер, затрагивающих интересы США.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке. Белый дом также выдворил из страны 35 российских дипломатов.

27 июля сенаторы и конгрессмены окончательно одобрили законопроект, ужесточающий санкции против России. Белый дом и президент США Дональд Трамп также говорили о его поддержке.

Путин назвал законопроект по санкциям "особым цинизмом и хамством".

Источник: korrespondent.net