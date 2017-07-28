Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2017, пятница, 15:06
+26°C
Завтра +22°C
+26°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
28. 07. 2017

Кремль о преждевременых санкциях: Путин одобрил

Президент России Владимир Путин одобрил решение российского министерства иностранных дел о лишении посольства США дачи в Серебряном Бору. Об этом сообщил пресс-секретарь российскогоп резидента Дмитрий Песков, передает РБК.

МИД России 28 июля в ответ на подготвку нового пакета санкций против РФ запретил посольству США пользоваться особняком в Серебряном Бору и рекомендовал Вашингтону сократить количестве американских дипломатов в России.

"Такие меры невозможны без санкционирования президента", - отметил Песков.

Он пояснил, что действия российского министерства связаны с завершением процедуры принятия конгрессом США нового закона о расширении введенных в отношении России санкций.

После одобрения законопроекта сенатом Москва решила не дожидаться подписания документа президентом США Дональдом Трампом.​

"В данном случае большее значение имеет та форма, которая вышла после сената. Технологически эта форма представляется практически окончательной", - подчеркнул Песков, напомнив, что, согласно заявлению МИД РФ, Москва оставляет за собой право на введение новых мер, затрагивающих интересы США.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке. Белый дом также выдворил из страны 35 российских дипломатов.

27 июля сенаторы и конгрессмены окончательно одобрили законопроект, ужесточающий санкции против России. Белый дом и президент США Дональд Трамп также говорили о его поддержке.

Путин назвал законопроект по санкциям "особым цинизмом и хамством".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.