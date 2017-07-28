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28. 07. 2017

Россия вышлет сотни американских дипломатов - СМИ

Москва потребовала от Вашингтона отозвать из России сотни американских дипломатических и технических сотрудников. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Всего в России работает около 1,1 тысячи человек, пишет Reuters, ссылаясь на американское посольство. В эту цифру входят как граждане России, так и США.

В Москве работает 300 американских дипломатов, остальные находятся в других городах России. 

28 июля российские власти заявили, что в России должно остаться 455 сотрудников дипломатических учреждений. Американских дипломатов также лишили права пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке. Белый дом также выдворил из страны 35 российских дипломатов.

27 июля сенаторы и конгрессмены окончательно одобрили законопроект, ужесточающий санкции против России. Белый дом и президент США Дональд Трамп также говорили о его поддержке.

Путин назвал законопроект по санкциям "особым цинизмом и хамством".

Источник: korrespondent.net
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