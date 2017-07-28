Украинцев ждут дождливые выходные

В Украине на ближайших выходных, 29-30 июля, в большинстве областей пройдут дожди, но запад очистится от облаков и осадков – там будет преимущественно солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook в пятницу, 28 июля.

"Главная новость для востока и юга страны – там завтра жара ослабнет, ибо немилосердны к +35…37°С – это уже перебор даже для континентального климата", – написала Диденко.

По ее словам, температура в пределах Украины в субботу составит +22…27°С, на юге и востоке ожидается +24…29°С.

В воскресенье практически везде сухо и солнечно, лишь на востоке еще останутся локальные дожди.

В Киеве в субботу ожидаются периодические дожди, температура воздуха будет колебаться в пределах +21…24°С. А вот в воскресенье в столице уже будет "идеальная погода с солнышком и температурой +24…27°С".

"С понедельника-вторника в Украину заходит сильная жара", – добавил синоптик.

Напомним, с 22 на 23 июля Киев пережил самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

Источник: korrespondent.net