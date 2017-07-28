Крым без света: энергомост полностью отключился

Крупнейшие города Крыма остались без электричества из-за аварии, сообщает Крыминформ.

Речь идет о Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи. По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы. Продуктовые магазины закрыты.

"Произошло отключение всех четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", - говорит министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Как отмечается, электричество отключили примерно в 14.00, крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.

Мобильные операторы Крыма перешли на автономные генераторы и работают в штатном режиме.

Источник: korrespondent.net