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28. 07. 2017

Крым без света: энергомост полностью отключился

Крупнейшие города Крыма остались без электричества из-за аварии, сообщает Крыминформ.

Речь идет о Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи. По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы. Продуктовые магазины закрыты.

"Произошло отключение всех четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", - говорит министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Как отмечается, электричество отключили примерно в 14.00, крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.

Мобильные операторы Крыма перешли на автономные генераторы и работают в штатном режиме.

Источник: korrespondent.net
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