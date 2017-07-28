Укроборонпром испытал два новых образца оружия

Госконцерн Укроборонпром заявил о разработке и успешных испытаниях нового термобарического оружия – огнемета и гранат. Соответствующая информация размещена на сайте концерна в пятницу, 28 июля.

Отметим, термобарическая оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. В обиходе они называются боеприпасами объемного взрыва.

Указано, что пехотный огнемет РПО-16 разработан НИИ Химических продуктов, а гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 на госпредпритяии МФ Артем.

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Новое оружие уже представлено ​​Секретарю СНБО Украины Александру Турчинов на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины.

"На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объемного взрыва. Которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", - отметил Турчинов, комментируя испытания.

Сообщается, что пехотный огнемет РПО-16 оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

"Это переносная оружие, которое способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. Граната РПА-16 калибром 93 мм эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра", - говорится в сообщении.

По информации Укроборонпрома, гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 массой не более 600 граммов создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 куб. м, в котором температура достигает 2500 градусов.

"Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированной техники", - пишет пресс-служба концерна.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80. Для тестирования нового боевого модуля был задействован Фантом-2.

До этого Укроборонпром испытал партию обновленных САУ.

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Источник: korrespondent.net