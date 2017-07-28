Россия начала строить три подлодки

В России накануне Дня военно-морского флота прошли церемонии закладки трех подводных лодок, передает Интерфакс.
Так, стратегическая субмарина проекта Ясень-М Ульяновск заложена на Севмаше в Северодвинске (Архангельская область). На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) заложены дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Петропавловск-Камчатский и Волхов.
Головной корабль этого проекта Казань 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания. Атомные подводные крейсеры Новосибирск, Красноярск, Архангельск, Пермь находятся на разных этапах строительства.
Субмарины Петропавловск-Камчатский и Волхов открывают серию из шести подлодок для Тихоокеанского флота. По условиям контракта, первый корабль будет передан ВМФ в 2019 году, завершение строительства всей серии намечено на 2022 год.
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Источник: korrespondent.net