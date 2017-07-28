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28. 07. 2017

Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма

Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

К решению Совета ЕС, принятому 19 июня, присоединились Украина, Албания, Черногория Норвегия и Грузия.

В документе отмечается, что эти страны заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС.

Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.

Ранее сенаторы и конгрессмены США подавляющим большинством голосовом приняли законопроект, ужесточающий санкции против России.

Источник: korrespondent.net
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