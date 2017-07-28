Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2017, пятница, 19:38
+25°C
Завтра +22°C
+25°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
28. 07. 2017

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

Институт национальной памяти Польши обвинил Россию в фильсификации истории Второй мировой войны, говорится в опубликованном заявлении интситута.

18 июля Минобороны России рассекретило документы об освобождении солдатами Красной Армии Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944-1945 годах.

"В России опубликовали специально отобранные документы, чтобы доказать предвзятый тезис о том, что Красная Армия действовала как освободитель. Данный тезис был вырван из контекста и фальсифицирует историю", - говорится в сообщении.

Речь идет о фразе на сайте Минобороны РФ "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации".

По мнению института, в данном случае умалчивается о том, что Красная армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, когда в Вильнюсе советские войска и НКВД окружили и разоружили около восемь тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой - основной организации польского Сопротивления, боровшегося против немецкой оккупации.

Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".

"Россия должна помнить, что польские земли были под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", - отмечается в сообщении.

В Минобороны России ответили, что не удивились такой реакции Польши. Там подчеркнули, что продолжит публиковать документы, чтобы "новоевропейские государства Польша и Украина не обманывали свой народ".

Ранее Россия рассекретила документы о зверствах нацистов на Херсонщине. В 2015 году Минобороны России опубликовало секретные снимки Великой Отечественной.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.