В России признали поставку турбин Siemens в Крым

"Дочка" госконцерна Ростех Технопромэкспорт подтвердил факт модернизации турбин Siemens и их поставки в Крым. Об этом говорится в сообщении Технопромэкспорта, поступившем в РБК.

В сообщении говорится, что Технопромэкспорт не получал от немецкого концерна Siemens предложений по обратному выкупу турбин.

"В связи с банкротством "д​очка" Ростеха сама в 2016 году предлагала немецкой компании выкупить турбинные установки. Был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens от предложения отказалась", - говорится в сообщении компании.

Поясняется, что из-за этого турбины были проданы другой компании, модернизированы и "специфицированы по характеристикам под проект" электростанций в Крыму.

"При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", - описали процесс поставки турбин в Крым в Технопромэкспорте.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для Тамани, но попали на аннексированный полуостров.

Переправкой оборудования на полуострова занималась "дочка" Ростеха - компания Технопромэкспорт, а их установкой компания Интеравтоматика.

Немецкий концерн обвинил Россию в несоблюдении условий договора и подала иск в Арбитражный суд Москвы. Кремль настаивает, что в Крым прибыло "российское оборудование, собранное из российских комплектующих".

Помимо разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании Интеравтоматика, в которой немецкой компании принадлежит около 46 процентов.

В Евросоюзе поддержали предложение Германии усилить санкции против России в связи с поставкой в оккупированный Крым турбин Siemens.

Siemens сыграла удивление. СМИ о турбинах в Крыму

Источник: korrespondent.net