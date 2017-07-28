В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей магазина: есть жертвы

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате атаки вооруженного ножом преступника на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. Об этом сообщила в своем Twitter местная полиция.

За преступником, выбежавшим из магазина, погнались прохожие. После непродолжительной погони они догнали его, обезвредили и передали в руки прибывшей полиции.

Стражи правопорядка оцепили район, в котором произошло преступление. К месту происшествия прибыло множество машин спасательных служб. К операции были привлечены силы антитеррористического поздразделения полиции Гамбурга.

В воздухе барражировал полицейский вертолет. Первоначально не исключалось, что преступник имел сообщника, но затем эти сведения были опровергнуты правоохранителями.

О личности преступника и его мотивах пока ничего не известно.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Швейцарии в городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих, двое из которых получили тяжелые травмы.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net