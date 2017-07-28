Пентагон: Северная Корея запустила новую ракету

Северная Корея произвела запуск ракеты около 10:45 по местному времени в сторону Японии. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса.

"Мы оцениваем данные, и скоро будем иметь больше информации", – сказал Дэвис.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ракета, вероятнее всего, упала в море. Полет продлился 45 минут.

"Мы немедленно проанализируем информацию и сделаем все возможное для защиты безопасности японцев", – сказал Абэ и добавил, что уже созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 июля Северная Корея провела пуск баллистической ракеты. Тогда ракета была запущена с авиабазы Banghyon в провинции Пхенан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем.

Ранее Северная Корея предупредила о том, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара. В свою очередь Пентагон не исключил вооруженный конфликт с КНДР.

Источник: korrespondent.net