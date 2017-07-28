Россиянин попался на перевозке полутора тонн сала

Сотрудники Калининградской областной таможни задержали местного жителя, который вез из Польши более полутора тонн контрабандного сала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина пытался провезти сало через пункт пропуска Мамоново на российско-польской границе. Тайники для запрещенного к ввозу в Россию санкционного продукта он оборудовал в грузовом автомобиле Мерседес.

Таможенники обнаружили тайники, в которых находились 439 кусков замороженного сала общим весом 1642 кг.

В итоге сало вернули на территорию Польши, а машину изъяли. В отношении россиянина завели дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля).

Как сообщал Корреспондент.net, в мае в Харьковской области пограничники задержали двух украинцев, которые пытались на автомобиле ВАЗ перевезти в Россию девять мешков сала.

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Источник: korrespondent.net