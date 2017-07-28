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28. 07. 2017

Автомобиль въехал в пешеходов в Хельсинки

Сегодня в центре столицы Финляндии Хельсинки на углу улиц Аннегатан и Лоннротсгатан в результате наезда автомобиля на пешеходов один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает Express со ссылкой на полицию финской столицы.

Установлено, что водитель транспортного средства – гражданин Финляндии в возрасте примерно 50 лет. По предварительным данным, мужчина был пьян, сейчас он задержан.

Ведется расследование.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета Edeka. Там также один человек погиб и четверо получили ранения.

Источник: korrespondent.net
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