Автомобиль въехал в пешеходов в Хельсинки

Сегодня в центре столицы Финляндии Хельсинки на углу улиц Аннегатан и Лоннротсгатан в результате наезда автомобиля на пешеходов один человек погиб, еще четверо получили травмы.
Об этом сообщает Express со ссылкой на полицию финской столицы.
Установлено, что водитель транспортного средства – гражданин Финляндии в возрасте примерно 50 лет. По предварительным данным, мужчина был пьян, сейчас он задержан.
Ведется расследование.
Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета Edeka. Там также один человек погиб и четверо получили ранения.
Источник: korrespondent.net