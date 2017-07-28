Украинец героически посадил самолет в Стамбуле

В четверг, 27 июля, в Стамбуле украинский летчик Александр Акопов совершил героическую посадку пассажирского лайнера турецкой компании Atlasglobal в аэропорту имени Ататюрка. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на журналиста Османа Пашаева.

По его словам, самолет с украинским экипажем вылетел из Стамбула в Эрджан на Северном Кипре.

"На высоте 4 тысячи футов самолету разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться… На борту 121 пассажиров и шесть членов экипажа. Акопов сажает борт, наклонив самолет немного набок, чтобы видеть через боковое стекло полосу. Диспечеры Ататюрка очень точно вели его на посадку. Об украинце Александре Акопове пишут все турецкие СМИ. Подчеркивают, что он прошел лучшую школу бывшего Союза именно в Украине. Налетал 13908 часов", – сообщил журналист.

Также об инциденте и героизме экипажа написал в Facebook пользователь Олег Лунгул.

"Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил вслепую, создал кренчик, и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта Ататюрк. Пилоты других самолетов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку... Это действительно достойно уважения", – отметил он.

Также отмечается, что при заходе на посадку люди, наблюдавшие за самолетом, кричали: "Он не сядет, не сядет".

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе более 200 туристов из Украины больше суток не могли вылететь из аэропорта греческого города Ираклион (остров Крит) из-за поломки самолета авиакомпании Роза ветров.

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Источник: korrespondent.net