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28. 07. 2017

В России священник угнал четыре машины и сдал их на металлолом

В российском городе Самара полиция задержала 57-летнего священнослужителя по подозрению в краже автомобилей, припаркованных на территории храма, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В конце мая в полицию обратился мужчина и сообщил о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104, с 9 мая стоявших на площадке у храма на Революционной улице в Самаре.

Вскоре правоохранители обнаружили отдельные детали пропавших машин и вышли на след подозреваемого – им оказался "служитель религиозной организации", которого потерпевший по знакомству попросил присмотреть за автомобилями.

Вместо этого священнослужитель отвез все четыре машины на эвакуаторе в пункты приема металлолома, сдал их, а деньги потратил на собственные нужды.

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года в Киеве задержали бывшего протоиерея, который пытался продать старинные церковные реликвии митрополита Владимира за 500 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net
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