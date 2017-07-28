Сеул установит дополнительные установки THAAD

На территории Южной Кореи будут размещены еще три дополнительные установки американской системы ПРО THAAD. Об этом сообщил журналистам президент страны Мун Чжэ Ин.

По информации южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн, в связи с новым ракетным пуском, который осуществил Пхеньян, Мун Чжэ Ин призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также ужесточить санкции в отношении КНДР.

Ранее Пентагон сообщил, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела около 1 тыс. километров. Это второй запуск МБР для Пхеньяна.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале мая американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса THAAD, отправка которого в Южную Корею вызвала протесты Китая, России и КНДР.

США планируют испытать противоракетный комплекс THAAD

Источник: korrespondent.net