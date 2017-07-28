Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2017, суббота, 00:12
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
28. 07. 2017

Сеул установит дополнительные установки THAAD

На территории Южной Кореи будут размещены еще три дополнительные установки американской системы ПРО THAAD. Об этом сообщил журналистам президент страны Мун Чжэ Ин.

По информации южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн, в связи с новым ракетным пуском, который осуществил Пхеньян, Мун Чжэ Ин призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также ужесточить санкции в отношении КНДР.

Ранее Пентагон сообщил, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела около 1 тыс. километров. Это второй запуск МБР для Пхеньяна.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале мая американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса THAAD, отправка которого в Южную Корею вызвала протесты Китая, России и КНДР.

США планируют испытать противоракетный комплекс THAAD 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.