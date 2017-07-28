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28. 07. 2017

Суд ЕС запретил Польше рубить лес в Беловежской пуще

 
Суд Евросоюза постановил немедленно прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще на территории Польши, передает радиостанция RMF. 
 
Как отмечается, польские власти должны выполнить это постановление до того, как будет вынесено окончательное решение по иску Еврокомиссии.
 
Напомним, в прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.
 
Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд. Экологи считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.
Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.

Источник: korrespondent.net
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