Суд ЕС запретил Польше рубить лес в Беловежской пуще

Суд Евросоюза постановил немедленно прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще на территории Польши, передает радиостанция RMF.

Как отмечается, польские власти должны выполнить это постановление до того, как будет вынесено окончательное решение по иску Еврокомиссии.

Напомним, в прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.

Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд. Экологи считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания. Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.

Источник: korrespondent.net