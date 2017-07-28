Лавров: Политика США в руках русофобских сил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ответные шаги Москвы в отношении американской дипломатической собственности в РФ, передает пресс-служба российского МИД.
Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона.
"Последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", − сказано в сообщении ведомства.
Российский министр отметил, что принятые Москвой "ограниченные и абсолютно адекватные меры" в отношении американской дипсобственности в РФ − "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов".
При этом Лавров заявил Тиллерсону, что Москва по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном и сотрудничеству, но лишь "на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов".
Напомним, МИД России ввело ответные меры на принятие Конгрессом США нового пакета антироссийских санкций. Ведомство запретило посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве, а также потребовало приравнять количество американских дипломатов в России к количеству российских дипломатов в США.
Как сообщал Корреспондент.net, президент России Владимир Путин одобрил ответ МИД на новые санкции США.
Источник: korrespondent.net