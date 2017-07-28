Лавров: Политика США в руках русофобских сил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ответные шаги Москвы в отношении американской дипломатической собственности в РФ, передает пресс-служба российского МИД.

Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона.

"Последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", − сказано в сообщении ведомства.