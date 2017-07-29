Луценко: На взятке задержаны помощник Трояна и представитель Азова

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook, что в рамках совместного расследования Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны помощник заместителя министра внутренних дел Украины Светлана Иваштенко, заместитель руководителя общественной организации Гражданский корпус Азов Владимир Бржезинский и гражданин Ш.

Согласно информации генпрокурора, указанные лица подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью у представителя у одного из предприятий на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

Луценко отметил, что 785 тысяч гривен злоумышленники разделили между собой и другими лицами.

"В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилище заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", − написал Луценко.

Всем задержанным объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что фамилия третьего задержанного – Шамрай. Всех троих подозреваемых задержали 26 июля.

Согласно информации издания, Бржезинский, воспользовавшись дружбой с Трояном и служебным положением Иваштенко, вместе с Шамраем требовал деньги у гражданина Шомана.

По данным источника, взятка в размере 1,6 миллиона гривен должна была быть уплачена за разблокировку счетов предприятия Шомана и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевского управления Госфискальной службы.

Первую часть денег – 600 тысяч гривен – Бржезинскому якобы передали 21 июля. Кроме того, как пишет издание, во время проведения негласных следственных действий было установлено, что 300 тысяч гривен получил Троян.

Отметим, некоторые СМИ 28 июля сообщили, что на взятке был задержан сам Троян, который спустя полчаса опроверг эту информацию, назвав ее "фейком".

На сайте МВД Украины сообщается, что замминистра внутренних дел в настоящее время находится в отпуске, а недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств и никакие подозрения ему не вручали.

Как сообщал Корреспондент.net , ранее в ГПУ сообщили о задержании главреда Страна.ua Игоря Гужвы, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

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Источник: korrespondent.net