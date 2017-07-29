РФ выразила Румынии протест из-за самолета с Рогозиным

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару в связи с запретом Бухареста на пролет самолета, на борту которого был вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает российский МИД.

Отмечается, что своими действиями Бухарест поставил под угрозу "безопасность более 160 пассажиров, летевших этим рейсом".

Москва расценивает этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям, и призывает власти Румынии провести тщательное расследование и представить соответствующие объяснения.

Напомним, Румыния не позволила пересечь воздушное пространство рейсовому пассажирскому самолету, на борту которого находился Рогозин, летевший в Кишинев.

Самолет был вынужден развернуться на границе Румынии и Венгрии и отправиться обратно в сторону России. В результате он сел в Минске.

Поводом для отказа в пролете румынские власти назвали присутствие на борту "санкционной персоны".

Источник: korrespondent.net