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29. 07. 2017

СМИ: Трамп получил закон о санкциях против РФ

 
Президент США Дональд Трамп получил закон о санкциях против России, который он может подписать или наложить на него вето, передает AFP со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что Трамп получил документ в 13.53 по местному времени (20.53 по Киеву).
 
Напомним, 28 июля Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса приняла документ подавляющим большинством голосов.
 
В Белом доме подтвердили, что в целом поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. 
 
Президент РФ  Владимир Путин назвал санкции против России "особым цинизмом и хамством", а Европа готова принять экстренные меры в случае, если антироссийские санкции США поставят под угрозу энергетическую безопасность ЕС.

Источник: korrespondent.net
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