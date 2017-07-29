СМИ: Трамп получил закон о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп получил закон о санкциях против России, который он может подписать или наложить на него вето, передает AFP со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп получил документ в 13.53 по местному времени (20.53 по Киеву).

Напомним, 28 июля Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса приняла документ подавляющим большинством голосов.

В Белом доме подтвердили, что в целом поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента.

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции против России "особым цинизмом и хамством", а Европа готова принять экстренные меры в случае, если антироссийские санкции США поставят под угрозу энергетическую безопасность ЕС.

Источник: korrespondent.net