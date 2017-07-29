США и Южная Корея ответили на испытание КНДР

США и Южная Корея провели на рассвете 29 июля учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР, объявил объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, передает РИА Новости.

Отмечается, что в учениях были задействованы ракеты вооруженных сил Республики Корея Хёнму-2 и баллистические ракеты класса "земля-земля" восьмой армии США ATACMS. Всего было выпущено по две ракеты.

По данным военных, совместные учения двух стран проведены на побережье Японского моря в 5.45 по местному времени (23.45 по Киеву 28 июля) в ответ на пуск в КНДР. В ходе учений была проверена "возможность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельств".

Напомним, это уже вторые по счету учения США и Южной Кореи. Вперные они состоялись на следующий день после ракетного пуска в КНДР 4 июля.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля Северная Корея произвела запуск ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она впервые была выпущена Пхеньяном в ночное время.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километра. Предполагается, что на этот раз испытана более совершенная межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.

КНДР: Наши ракеты долетят в любую точку мира

Источник: korrespondent.net