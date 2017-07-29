Минобороны РФ ответило на обвинения Польши в фальсификации истории

В Минобороны РФ прокомментировали обвинение польского Института национальной памяти в фальсификации истории Второй мировой войны, передает РИА Новости.

Напомним, 18 июля российское оборонное ведомство опубликовало архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны. В ответ на публикацию секретных документов в Институте национальной памяти Польши заявили, что для большинства поляков Красная армия принесла не освобождение, а новое порабощение.

Официальный представитель военного ведомства генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что вряд ли следовало ожидать иного комментария из Варшавы.

"Удивила лишь заторможенность желчной реакции его (Института национальной памяти − ред.) "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной армии", − подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что ​Минобороны продолжит публиковать исторические документы из своих архивов как по истории Второй мировой войны, так и по другим периодам,​ "чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны".

Ранее Минобороны РФ рассекретило архив, содержащий в себе 28 тысяч трофейных документов нацистской Германии.

Источник: korrespondent.net