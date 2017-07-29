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29. 07. 2017

Киев выразил протест РФ из-за гумконвоя на Донбасс

 
Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест российской стороне в связи с очередным гуманитарным конвоем, отправленным на Донбасс 27 июля.
 
"Министерство иностранных дел Украины заявило официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", − сообщается в комментарии МИД.
 
В ведомстве напомнили, что с учетом нарушения российской стороной законодательства Украины, сложившейся международной практики, а также условий, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста, украинская сторона не давала официального согласия на ввоз гуманитарного груза.
 
Напомним, 27 июля Россия направила на Донбасс очередную автоколонну с гуманитарной помощью.
 
Колонна в составе 21 автомобиля перевозила детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу. В Госпогранслужбе Украины отметили, что из-за закрытых упаковок груза пограничникам не удалось получить подлинную информацию о его содержании.
 
Ранее МИД Украины выразило решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий РФ на Донбассе.

Источник: korrespondent.net
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