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29. 07. 2017

КНДР подтвердила очередной успешный пуск ракеты

 
В КНДР успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-14, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
 
Отмечается, что приказ о проведении испытаний был отдан лидером страны Ким Чен Ыном, который наблюдал за пуском.
 
По информации ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета − 3 724,9 километра. Пуск Хвасон-14, по данным северокорейского агентстване представлял угрозы безопасности для соседних государств.
 
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность страны осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время
 
Он также добавил, что военные угрозы США и жесткий санкционный режим против КНДР лишь усиливают намерение страны обладать ядерным вооружением, ведь это "является стратегической силой национальной обороны", поэтому ядерная программа не может быть заменена или свернута.
 
Напомним, в ночь на 29 июля Северная Корея произвела запуск ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Пхеньян впервые провел ракетные испытания в ночное время.
 
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В ответ на действия КНДР, США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет.

Источник: korrespondent.net
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