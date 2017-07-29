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29. 07. 2017

Тиллерсон: Россия и Китай виновны в угрозе КНДР

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР на Россию и Китай. Об этом говорится в распространенном Госдепом заявлении.
 
"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", − отметил Тиллерсон.
 
Напомним, в ночь на 29 июля Северная Корея произвела запуск ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Пхеньян впервые провел ракетные испытания в ночное время.
 
Позже в КНДР подтвердили успешный ракетный пуск и заявили, что он является "строгим предупреждением" для США.
 
США и Южная Корея ответили на испытание КНДР

Источник: korrespondent.net
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