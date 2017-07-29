Трамп намерен подписать новый закон о санкциях

В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Трамп подпишет законопроект об усилении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.

Отмечается, что Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы.

Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его.

Напомним, 28 июля Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, а ранее его подавляющим большинством поддержали в Палате представителей Конгресса. Ранее в Белом доме подтвердили, что в целом Трамп поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента.

США: Вето Трампа будет только для усиления санкций

Источник: korrespondent.net