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29. 07. 2017

Трамп намерен подписать новый закон о санкциях

 
В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Трамп подпишет законопроект об усилении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.
 
Отмечается, что Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы.
 
Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его.
 
Напомним, 28 июля Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, а ранее его подавляющим большинством поддержали в Палате представителей Конгресса.
 
Ранее в Белом доме подтвердили, что в целом Трамп поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. 
 
США: Вето Трампа будет только для усиления санкций

Источник: korrespondent.net
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