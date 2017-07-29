СМИ: Медиа-магната Лесина убили по заказу Кремля

Бывший российский медиа-магнат, министр по делам печати и телерадиовещания РФ Михаил Лесин, которого еще называют отцом русской пропаганды, не погиб от несчастного случая в Вашингтоне, а был убит, предположительно, российскими спецслужбами, пишет BuzzFeed News, со ссылкой на анонимные источники в ФБР.

Источник, в Бюро отметил, что нет ни одного человека, который бы поверил, что Лесин напился, упал и умер.

"Все убеждены, что его убили, и за этим стояли Путин или Кремль", − рассказал агент ФБР.

Ранее сообщалось, что Лесин скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет. Позже судебно-медицинские эксперты в США пришли к выводу, что причиной его смерти стали травмы головы.

Утром 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont Circle в центре Вашингтона тело Лесина было обнаружено с травмами головы, шеи и тела, нанесенными тупым предметом. После почти целого года расследования федеральный прокурор объявил, что медиа-магнат умер один в своем номере в результате нескольких падений в состоянии опьянения после многих дней чрезмерного употребления алкоголя. Смерть российского чиновника была признала несчастным случаем, и прокуроры закрыли дело.

Как сообщили источники из ФБР, Лесина пригласило на собеседование Министерство юстиции США и оплатило ему гостиничный номер. Представители Минюста хотели узнать у российского чиновника о внутреннюю работу телеканала Russia Today, основанного им же на средства Кремля.

Как пишет BuzzFeed, версию о несчастном случае с Лесиным отвергли по меньшей мере 18 нынешних и бывших агентов спецслужб США, с которыми общались журналисты.

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Источник: korrespondent.net