Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2017, суббота, 08:34
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
29. 07. 2017

Саакашвили: Я знаю все входы и выходы в Украине

 
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал в интервью Украинской правде, что у него есть "много разных возможностей" для возвращения в Украину. 
 
"Если будет нужно мое присутствие на месте, я буду присутствовать на месте. Не проблема. Еще раз говорю, во времена Януковича я приехал вопреки его запретам. Я приехал и въехал сюда", – заявил Саакашвили.
 
"Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (Петр Порошенко − ред.) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", – подчеркнул бывший губернатор Одесчины.
 
Бывший глава Одесчины рассказал, что занимается созданием Штаба совместных действий и осенью готовимся проводить во всех регионах страны встречи, "мобилизовать людей и требовать от власти фундаментальных изменений". 
 
"Порошенко очень надеется, что я сейчас успокоюсь и переключусь на другие темы. Он сказал, что мне, мол, некуда деться, поэтому я околачиваюсь в Украине. Нет, мне есть куда деться – только в Украине! Я сказал, что доведу до конца борьбу в Украине. Я себя чувствую украинцем", – отметил политик. 
 
Саакашвили – Порошенко: Вы переступили черту
 
Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 
 
В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.