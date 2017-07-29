Саакашвили: Я знаю все входы и выходы в Украине

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал в интервью Украинской правде, что у него есть "много разных возможностей" для возвращения в Украину.

"Если будет нужно мое присутствие на месте, я буду присутствовать на месте. Не проблема. Еще раз говорю, во времена Януковича я приехал вопреки его запретам. Я приехал и въехал сюда", – заявил Саакашвили.

"Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (Петр Порошенко − ред.) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", – подчеркнул бывший губернатор Одесчины.

Бывший глава Одесчины рассказал, что занимается созданием Штаба совместных действий и осенью готовимся проводить во всех регионах страны встречи, "мобилизовать людей и требовать от власти фундаментальных изменений".

"Порошенко очень надеется, что я сейчас успокоюсь и переключусь на другие темы. Он сказал, что мне, мол, некуда деться, поэтому я околачиваюсь в Украине. Нет, мне есть куда деться – только в Украине! Я сказал, что доведу до конца борьбу в Украине. Я себя чувствую украинцем", – отметил политик.

Саакашвили – Порошенко: Вы переступили черту

Как сообщал Корреспондент.net , президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net