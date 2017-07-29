Итоги 28.07: Ракета КНДР, ответные меры России США

Северная Корея запустила новую ракету Северная Корея произвела очередной запуск ракеты в сторону Японии. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность страны осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время

Россия ответила на санкции США Москва ввела ответные меры на подготовку в США нового пакета санкций против России. Российский МИД запретил посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве, а также рекомендовал приравнять количество американских дипломатов в России к количеству российских дипломатов в США – до 455 человек. Отмечается, что президент России Владимир Путин одобрил решение по дипсобственности США, как ответной мере на санкции.

В Киеве избили греческих фанов за поддержку Путина

Украинские ультрас избили болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК, которые приехали в Киев, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против донецкого Олимпика.

Инцидент произошел поздно вечером после матча на одной из заправочных станций сети КЛО. Украинские фанаты избили, по крайней мере, двух греков. Именно столько греческих болельщиков попали в ракурс съемки видеокамеры на улице.

В России признали поставку турбин Siemens в Крым

"Дочка" госконцерна Ростех Технопромэкспорт подтвердила факт модернизации турбин Siemens и их поставки в Крым.

Отмечается, что в связи с банкротством компания Технопромэкспорт в 2016 году предлагала Siemens выкупить турбинные установки, но немецкий концерн от предложения отказался. Из-за этого турбины были проданы другой компании, модернизированы и "специфицированы по характеристикам под проект" электростанций в Крыму.

В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой

Институт национальной памяти Польши обвинил Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны. В ответ на публикацию секретных документов в Институте национальной памяти Польши заявили, что для большинства поляков Красная армия принесла не освобождение, а новое порабощение.

Пять стран продлили санкции против Крыма

Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против Крыма до 23 июня 2018 года. К решению Совета ЕС, принятому 19 июня, присоединились Украина, Албания, Черногория Норвегия и Грузия.

Президент подписал закон об обязательных счетчиках тепла

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения. Документ предусматривает обязательную установку счетчиков на все здания, подключенные к внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

Укроборонпром испытал два новых образца оружия

Госконцерн Укроборонпром заявил о разработке и успешных испытаниях нового термобарического оружия – огнемета и гранат. Указано, что пехотный огнемет РПО-16 разработан НИИ Химических продуктов, а гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 на госпредпритяии МФ Артем.

УПЦ КП провела Крестный ход в Киеве

Сотни верующих собрались возле Владимирского собора в годовщину крещения Киевской Руси. Крестный ход проходил от Владимирского кафедрального собора к парку Владимирская горка при усиленных мерах безопасности полиции.

Президент Петр Порошенко поздравил верующих с Днем крещения Руси и выступил за признание автокефалии украинской церкви, назвав выбор христианской веры князем Владимиром, в том числе и европейским.

Источник: korrespondent.net