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29. 07. 2017

Министров обороны стран ЕС научат отражать кибератаки

Министры обороны стран ЕС впервые проведут учения по отражению кибератаки. Тренировочное занятие EU CYBRID 2017 пройдет 7 сентября в Таллине во время встречи глав военных ведомств стран-членов ЕС. Цель учений: смоделировать действия министров при преодолении последствий кибератаки.

Ключевыми элементами станут "оценка ситуации, выработка механизмов кризисного управления и стратегической коммуникации", говорится в сообщении эстонского представительства при ЕС. Министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что учения послужат целям более тесного сотрудничества с НАТО, уменьшив барьеры между двумя организациями.

ЕС и НАТО тесно сотрудничают в области киберобороны, начиная с прошлого года. В частности осуществляется постоянный обмен информацией об угрозах, совместные тренировки персонала и согласование стандартов по отражению атак хакеров.

При этом НАТО еще в 2016 году объявило киберпространство самостоятельной оперативной зоной, приравняв кибератаки к боевым действиям с участием сухопутных, морских или военно-воздушных сил.

Это, в частности, означает, что кибератака на члена НАТО может привести к вступлению в силу 5 статьи Североатлантического договора.

Ранее сообщалось, что в Германии правоохранители будут нанимать хакеров.

Источник: korrespondent.net
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