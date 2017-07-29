Штаб: Сепаратисты готовят теракты против ОБСЕ

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 29 июля. Украинским военным пришлось 11 раз открывать ответный огонь.

"Наиболее активные действия противника, с 18 часов и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов, стрелкового оружия боевики трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском", – говорится в заявлении.

Из гранатометов террористы дважды били по украинским позициям в Новозвановке.

На Донецком направлении боевики дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы возле Авдеевки и шахты Бутовка.

В штабе АТО также заявили, что по оперативной информации в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, чтобы потом обвинить в них украинских силовиков.

"Силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику", – подчеркнули в штабе.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР заявляют, что украинские силовики за сутки нарушили перемирие десять раз.

Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ заявляли, что в Дебальцево новые противотанковые мины сепаратистов.

Источник: korrespondent.net