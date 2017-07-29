Полиция сообщила подробности нападения в Гамбурге

Власти Гамбурга сообщили более полную информацию о личности мужчины, 28 июля напавшего с ножом на людей в супермаркете. Преступник предположительно является мигрантом, которому было отказано в статусе беженца, сообщил бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

"По всей видимости, речь идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов", - сказал Шольц. По данным полиции, преступник – 26-летний выходец из одной из арабских стран, родившийся в Объединенных Арабских Эмиратах. О его гражданстве не сообщается.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, ссылающегося на источники в полицейских кругах, задержанный был уже известен спецслужбам как исламист. Агентство dpa со ссылкой на источники в полиции сообщает о его близости к салафистам.

Бургомистр также не сообщил, руководствовался ли нападавший террористическими мотивами. Полиция намерена представить результаты расследования в субботу. При этом свидетели с места преступления сообщили, что мужчина выкрикивал слова "Аллах акбар!" По словам бургомистра, по всей видимости мужчина "искал защиты у нас в Германии и потом направил свою ненависть против нас".

По данным полиции, преступник, вооруженный кухонным ножом, в 15 часов в супермаркете Edeka напал на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого он выбежал на улицу и ранил еще четырех мужчин и одну женщину. За преступником погнались прохожие.

После непродолжительной погони они догнали его, обезвредили и передали в руки прибывшей полиции. При этом ранения получил еще один 35-летний мужчина турецкого происхождения, помогавший обезвредить преступника.

Ранее на этой неделе в Швейцарии в городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих, двое из которых получили тяжелые травмы.

Источник: korrespondent.net