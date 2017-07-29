Трамп советует полицейским жестче действовать при задержаниях

Президент США Дональд Трамп призвал полицейских не церемониться с людьми при задержаниях. Выступая перед полицейскими в пригороде Нью-Йорка, Трамп заметил, что он считает нормальным более жесткое обращение с задержанными, например если их бьют головой об полицейскую машину.

Президент сказал также, что полицейским не стоит быть слишком обходительными, когда они заталкивают преступников в полицейский фургон.

Заявление Трампа на мероприятии с участием нескольких сотен полицейских и гражданских лиц было встречено ликованием и скандированием "США, США". Трамп также назвал членов некоторых банд животными и пообещал полиции свою 100-процентную поддержку в отличие от прошлых времен.

В социальных сетях заявление Трампа и ликование полицейских было встречено как резкой критикой, так и одобрением. Критики считают невероятным тот факт, что президент открыто призывает стражей порядка к проявлению насилия.

В США большой проблемой является превышение полицейскими своих полномочий, в первую очередь в отношении чернокожих и латиноамериканцев. В редких случаях стражей порядка привлекают к ответственности за это.

Напомним, ранее в Стокгольме в микрорайоне Орста двое неизвестных напали на полицейский патруль.

Источник: korrespondent.net