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29. 07. 2017

В Украине появилась первая жертва непогоды

В Украине из-за сложных погодных условий 28-29 июля – дождь, гроза, порывы ветра – погиб один человек. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Черкасской области в Шполянском районе в с. Антоновка на пастбище от удара молнии погибла женщина.

Также из-за непогоды обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях. Так, в Полтавской области обесточены 98 сел, в Черниговской – 63, Киевской – 56, Черкасской – 53, Житомирской – 29, Сумской – 21, Днепропетровской – 19 и Кировоградской – 2.

Кроме того, в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 крыш жилых домов, 12 хозяйственных сооружения, 2 школы и упали 5 элекроопор.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 57 человек личного состава и 8 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Украине 29-30 июля в большинстве областей пройдут дожди, но запад очистится от облаков и осадков – там будет преимущественно солнечно.

Источник: korrespondent.net
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