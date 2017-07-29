В Канаде изъяли рекордную партию наркотиков

Правоохранители канадской провинции Альберта конфисковали рекордную партию наркотика фентанил, цена которого превышает четыре миллиона долларов. Об этом рассказали в полиции города Эдмонтон, где были обнаружены наркотики, сообщает Укринформ.

Согласно обнародованным данным, полиция изъяла 130 тысяч таблеток фентанила, 2,4 кг кокаина, 1,8 кг метамфетамина и много других наркотических веществ. Кроме того, было конфисковано 1 млн канадских долларов и автомобиль с секретным отделением.

В рамках расследования, которое длилось с марта, правоохранители провели обыски в четырех домах Эдмонтона, где и изъяли указанные наркотики.

В одном из помещений обнаружена современная наркотическая лаборатория, способная производить 10 тысяч таблеток фентанила в час. Конфискованная партия наркотиков стала самой крупной в истории Канады.

Ранее в Тихом океане возле побережья Мексики выловили 1,2 тонны кокаина в водонепроницаемых тюках.

Источник: korrespondent.net