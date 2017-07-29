Пограничники не пустят Саакашвили в Украину

В случае, если экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили решит въехать в Украину после потери гражданства, Госпогранслужба может его не впустить. Об этом заявил спикер ГПСУ Олег Слободян в комментарии изданию Главком.

"Будем действовать в рамках закона. Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках есть недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признается недействительным. В данном случае основания для прохождения границы автоматически отменяются", – сказал он.

При этом Слободян подчеркнул, что в компетенцию ГПСУ не входит задержание людей.

"У нас должно быть поручение на выполнение определенных процессуальных действий. Юридически это реализует подразделение Национальной полиции. Мне не известно о существовании такого поручения. А даже если бы было известно, то я не вправе разглашать эту информацию", – сказал спикер ГПСУ.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента указа не появился. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Сам Саакашвили заявил, что президент Украины переступил черту.

Источник: korrespondent.net