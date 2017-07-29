В Нью-Йорке с причалом столкнулось водное такси: 30 пострадавших

В американском городе Нью-Йорк 30 человек получили травмы после столкновения парома транспортной системы New York Water Taxi с причалом в районе Манхэттен. Об этом со ссылкой на представителей пожарной службы города сообщает телеканал NBC.

Судно врезалось в пирс №79 недалеко от Линкольн-туннеля, что находится под рекой Гудзон и соединяет Манхэттен со штатом Нью-Джерси. Как доложил командир подразделения пожарной охраны Манхэттена Роджер Сакович, рулевой парома не смог вовремя остановить судно, поскольку оно очень быстро приблизилось к пирсу.

"Причаливание произошло немного быстрее, чем обычно. Рулевой затормозил, но торможение произошло не так быстро, как он думал, после этого судно врезалось (в причал). Люди, которые готовились к высадке, попадали", – сообщил Сакович.

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По его словам, жизни пассажиров ничего не угрожает, они получили незначительные травмы, однако добавил, что один ребенок получил травму головы.

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Источник: korrespondent.net