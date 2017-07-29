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29. 07. 2017

В Крыму перевернулся сухогруз, идет спасательная операция

В Черном море в нейтральных водах у берегов аннексированного Севастополя перевернулся сухогруз Anda с девятью членами экипажа. На борту были граждане Сирии и Индии, сообщили Интерфаксу в Морском спасательно-координационном центре Севастополь.

Спасатели подняли из воды восьмерых членов экипажа, все живы.

Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия. "Экипаж судна предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень", - сказал источник.

Сухогруз под флагом Того затонул в 40 км от Алупки, он перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Ранее в районе Керченского пролива, примерно в 30 км от берега, затонул сухогруз Герои Арсенала под флагом Панамы.

Источник: korrespondent.net
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