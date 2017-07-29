Активисты: ДНР освободила двух украинцев

На Донбассе из плена сепаратистов освободили двух человек. Об этом сообщил координатор группы по освобождению военнопленных Патриот Олег Котенко в эфире Громадского радио.

По его словам, это люди, задержанные по "делу Асеева" – журналиста, который работал в Донецке и писал для украинских СМИ под псевдонимом Васин. Освобожденные уже на подконтрольной Украине территории.

Остальные задержанные по этому сфабрикованному делу по-прежнему в плену.

Отметим, об исчезновении Асеева 7 июня сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов. По данным Украинской правды, Асеев с самого начала оккупации Донецка оставался жить в городе. В последний раз он выходил на связь 2 июня.

Позже в ДНР сообщили, что Асеев арестован и против него возбуждено уголовное дело, которое контролируется "генеральной прокуратурой ДНР".

Источник: korrespondent.net