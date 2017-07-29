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29. 07. 2017

Иран осудил новые санкции США в связи с ракетными испытаниями

МИД Ирана осудил новые санкции, которые накануне одобрил Минфин США после запуска Тегераном ракеты-носителя. Как заявил в субботу, 29 июля, представитель внешнеполитического ведомства исламской республики, новые санкции - это лишь попытка США заблокировать научные исследования.

По его словам, испытания не носят военный характер, а их проведение не нарушает ядерное соглашение.

Напомним, 27 июля Тегеран заявил о проведении испытаний ракеты-носителя для вывода спутника в космос. Ракета типа "Симорг" может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совбеза ООН.

На следующий день, 28 июля, Минфин США расширил финансовые санкции в отношении шести иранских компаний, которые, по данным Вашингтона, поддерживают иранскую ракетную программу.

Источник: korrespondent.net
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