В Луганской области без воды остались три города

Вследствие непогоды в Украине произошло обесточивание двух насосных станций в Луганской области, что привело к прекращению водоснабжения трех городов Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу, 29 июля.

Так, без водоснабжения остались Лисичанск (70 тысч абонентов), Новодружеск (около 10 тысяч абонентов) и Приволье (около 20 тысяч абонентов).

По данным ведомства, к ликвидации последствий непогоды в стране от ГСЧС привлечено 57 спасателей и 8 единиц техники.

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях.

Источник: korrespondent.net