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29. 07. 2017

В Лондоне протестуют из-за смерти задержанного

В Лондоне проходят акции протеста после смерти 20-летнего Рашана Чарльза, который умер в больнице после того, как его задержали полицейские. Об этом сообщает The Telegraph в субботу, 29 июля.

"Несколько человек были арестованы после того, как вышли на протес т после смерти человека. Они забаррикадировали дорогу и бросали бутылки на офицеров на фоне роста напряженности", – говорится в сообщении.

Во время задержания Рашана Чарльза, полицейские сильно прижали его к полу. Сразу после задержания он погиб в больнице.

В Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на полицию уже заявили, что займутся изучением этого инцидента.

Ранее в Вашингтоне полиция задержала 155 человек, которые проникли в офисные помещения Конгресса США.

Источник: korrespondent.net
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