На ТЭЦ в Белой Церкви вытекла серная кислота

В Белой Церкви из-за аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 28 июля вытекла тонна серной кислоты. Об этом сообщил мэр города Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.

По его словам, повреждение резервуара удалось устранить, серную кислоту нейтрализовали. В результате аварии никто не пострадал.

Дикий подчеркнул, что согласно данным контроля качества воздуха, нет превышений концентрации опасных веществ в районе аварии.

"Угрозы жизни и здоровью людей нет", – написал мэр города.

Отметим, Фонд государственного имущества Украины принял решение о подготовке государственного пакета акций ПАО Одесская ТЭЦ к приватизации.

Источник: korrespondent.net