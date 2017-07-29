На ТЭЦ в Белой Церкви вытекла серная кислота

В Белой Церкви из-за аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 28 июля вытекла тонна серной кислоты. Об этом сообщил мэр города Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.
По его словам, повреждение резервуара удалось устранить, серную кислоту нейтрализовали. В результате аварии никто не пострадал.
Дикий подчеркнул, что согласно данным контроля качества воздуха, нет превышений концентрации опасных веществ в районе аварии.
"Угрозы жизни и здоровью людей нет", – написал мэр города.
Отметим, Фонд государственного имущества Украины принял решение о подготовке государственного пакета акций ПАО Одесская ТЭЦ к приватизации.
Источник: korrespondent.net